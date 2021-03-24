Джиган порадовал Оксану Самойлову шикарной иномаркой за 35 миллионов — видео

Анастасия Иванова

Еще год назад Оксана Самойлова не хотела просыпаться в этот мир из-за выходок супруга, который, как известно, увлекался выпивкой и запрещенными препаратами, а после и вовсе угодил в реабилитационную клинику. Брюнетка сумела простить Джигана и, кажется, не зря: отныне музыкант ведет здоровый образ жизни, а также балует любимую дорогими презентами.

Сегодня Джиган совершенно без повода подарил супруге новенький Rolls-Royce Ghost за 35 миллионов рублей, о чем брюнетка рассказала в личном блоге. «Наконец-то приехал мой долгожданный подарочек. Мой новенький красавчик — серый штормик», — поделилась 32-летняя избранница рэпера.

Пользователи Сети, среди которых оказались звезды, похвалили артиста за такую щедрость, подчеркнув, что его супруга достойна этого подарка. «Поздравляю, бро! Это красиво!» — отметил Павел Прилучный. «Красавчик! когда его разыграем для фолловеров?» — Джигана подколол Тимати.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган вместе уже много лет, пара воспитывает четверых детей. В прошлом году супруги были на грани развода — тогда Оксана призналась публике, что рэпер вел, мягко говоря, нездоровый образ жизни и изменял ей. Звездной чете все-таки удалось преодолеть кризис в отношениях и сохранить семью.

«Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно все рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Но мне, очевидно, виднее, чем всем тем, кто раздает советы. Это моя жизнь, понимаете? Не ваша, и муж этот не ваш, и дети не ваши. Вы со своими делайте что хотите. Я никого ни к чему не призываю и не говорю: «Делай, как я!» Не делайте, как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем! Живите свою жизнь, не оглядываясь на окружающих! Если я ошиблась — это мои ошибки и мои уроки. На вас это ни как не отразится, понимаете?» — делилась брюнетка