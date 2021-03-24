ЕС и США договорились координировать усилия против России

Вадим Карасев

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

ЕС и США договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения России». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи с американским коллегой Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

Чиновники распространили совместное заявление, в котором опять перечислили «исходящие от России вызовы: дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренная кибератака». При этом стороны заявили, что «готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес».

Ранее Боррель объявил Россию опасным соседом, однако призвал сохранить каналы связи. До этого он обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию» с Брюсселем. Он также ответил на вопрос о том, почему ЕС не меняет принципы работы с Россией, если они не приносят результатов. По его мнению, у Брюсселя остаются старые потребности. Например, ему важно сохранять отношения с Москвой в сферах энергетики и климата. При этом их реализация зависит от обстоятельств.

22 марта вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что чиновники Евросоюза (ЕС) загнали отношения с Россией в тупик. Политик отметил, что ЕС взял курс на конфронтацию с Москвой «еще в те времена, когда вашим предшественникам не хватило духа назвать киевский майдан госпереворотом, а крымчан — такими же европейцами, как и косоваров с северными киприотами».