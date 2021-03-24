Еще один удар по Лере Кудрявцевой! Телеведущую уволили

Влада Некрасова

Вчера в социальных сетях появилась информация о предстоящей премии «Муз-ТВ 2021» (Отметим, ежегодный ивент транслируется на экранах ТВ с 2003 года и по традиции проходит в СК «Олимпийский»). Стало известно, что грандиозное событие состоится 4 июня. По сообщению официального портала премии, на церемонии будут подведены итоги 2019 и 2020 годов, а шоу обещает быть грандиозным. Редакторы портала также обращают внимание своих читателей на то, что задержка точной информации о дате и месте проведения была спровоцирована ограничительными мерами COVID-19.

Также озвучили имена ведущих, которые представят победителей в этом году. Ими стали: Александр Ревва, Ольга Бузова и Ксения Собчак. Такому назначению не обрадовались поклонники Леры Кудрявцевой. «Ивлеева подсидела!», «Кудрявцева 20 лет на музе работала, и кто ее заменил? Настюшка ОПАСНОСТЬ??» — обрушили хейт зрители на супругу Элджея.

Напомним, бессменная ведущая действительно отказалась от сотрудничества с каналом после 20 лет совместной работы с представителями «Муз-ТВ». Об этом она заявляла лично в 2020 году. Причиной ухода знаменитости, как раз таки, была обида на директора Армана Давлетярова, который не включил Леру в список ведущих премии. На тот момент вместо Кудрявцевой была назначена Ольга Бузова, что еще больше разозлило звезду.

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