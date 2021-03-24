Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евросоюз объявил Россию опасным соседом

Евросоюз объявил Россию опасным соседомЖозеп БоррельФото: European Union in Russia / Flickr

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил Россию опасным соседом, однако призвал сохранить каналы связи. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России», — сказал он.

Боррель, который прибыл в среду, 24 марта, в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, также подчеркнул, что намерен обсудить с главами МИД Североатлантического альянса совместную реакцию на действия Москвы.

Ранее глава европейской дипломатии обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию» с Брюсселем. Он также ответил на вопрос о том, почему ЕС не меняет принципы работы с Россией, если они не приносят результатов. По его мнению, у Брюсселя остаются старые потребности. Например, ему важно сохранять отношения с Москвой в сферах энергетики и климата. При этом их реализация зависит от обстоятельств.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Дмитрий Исхаков: «У меня есть отношения. Имя моей спутницы довольно известное»
Дмитрий Исхаков: «У меня есть отношения. Имя моей спутницы довольно
Тэхён теперь официально популярней Чонгука
Тэхён теперь официально популярней Чонгука
Врач Анастасии Заворотнюк покончил с собой
Врач Анастасии Заворотнюк покончил с собой
Шуги больше не будет в «Run BTS!». Редакторы посвятили ему прощальный выпуск
Шуги больше не будет в «Run BTS!». Редакторы посвятили ему прощальный
"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого сезона
"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого
Берлускони попал в больницу
Берлускони попал в больницу
Обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией
Обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией
Евросоюз объявил Россию опасным соседом
Евросоюз объявил Россию опасным соседом
Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
Продюсер Грэмми раскрыл закулисные тайны BTS: «Я не хотел быть причиной того, чтобы BTS шли на риск»
Продюсер Грэмми раскрыл закулисные тайны BTS: «Я не хотел быть
Еще один удар по Лере Кудрявцевой! Телеведущую уволили
Еще один удар по Лере Кудрявцевой! Телеведущую уволили
Инстасамка обвинила Клаву Коку в лицемерии: «Она сделала это, чтобы просто показаться хорошей»
Инстасамка обвинила Клаву Коку в лицемерии: «Она сделала это, чтобы

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь «какого-то государства»
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с

Еще по теме

ЕС обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию»
Глава МИД Франции назвал Россию "неприятным и невыносимым соседом"
Лавров оценил отношения России с Евросоюзом
Лавров назвал общую задачу России и Китая