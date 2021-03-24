Евросоюз объявил Россию опасным соседом

Вадим Карасев

Жозеп БоррельФото: European Union in Russia / Flickr

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил Россию опасным соседом, однако призвал сохранить каналы связи. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России», — сказал он.

Боррель, который прибыл в среду, 24 марта, в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, также подчеркнул, что намерен обсудить с главами МИД Североатлантического альянса совместную реакцию на действия Москвы.

Ранее глава европейской дипломатии обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию» с Брюсселем. Он также ответил на вопрос о том, почему ЕС не меняет принципы работы с Россией, если они не приносят результатов. По его мнению, у Брюсселя остаются старые потребности. Например, ему важно сохранять отношения с Москвой в сферах энергетики и климата. При этом их реализация зависит от обстоятельств.