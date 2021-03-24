Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фанатов «Лиги справедливости» обвинили в токсичности

Фанатов «Лиги справедливости» обвинили в токсичностиФото: Andrea Comas / Reuters

Босс WarnerMedia Энн Сарнофф обвинила фанатов «Лиги справедливости» в токсичности. Об этом сообщает Variety.

Сообщество поклонников убедило Warner Bros. выпустить режиссерскую версию Зака Снайдера. Их также возмутило, что трилогия подошла к концу, в связи с чем они запустили хештег #RestoreTheSnyderVerse («Восстановите вселенную Снайдера»).

«Мы этого не потерпим. Такое поведение достойно осуждения, независимо от того, о какой франшизе или о каком бизнесе вы говорите. Это совершенно неприемлемо», — сказала Сарнофф, отвечая на вопрос об угрозах сотрудникам Warner Bros. со стороны поклонников.

Глава WarnerMedia призналась, что разочарована такими поступками, и выразила надежду, что фанатская база DC будет безопасной и инклюзивной. «Мы о позитиве и празднике», — добавила Сарнофф.

Производство «Лиги справедливости», выпущенной в 2017 году, сопровождалось проблемами. Сценарий фильма подвергся многочисленным изменениям до и во время производства. В мае 2017 года Зак Снайдер объявил, что слагает с себя полномочия режиссера «Лиги справедливости», поскольку не может продолжать работу после самоубийства 20-летней дочери. Заканчивать фильм поручили Джоссу Уидону, автору «Мстителей» и сериала «Светлячок». В итоге «Лига справедливости» стала кассовым провалом.

В мае 2020 года Снайдер объявил, что оригинальная версия фильма будет завершена и выпущена под названием «Лига справедливости Зака Снайдера» на платформе HBO Max. Премьера состоялась 18 марта 2021 года.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Петергоф» откроет сезон фонтанов 24 апреля
«Петергоф» откроет сезон фонтанов 24 апреля
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов
RG.RU: Уволили главного тренера хоккейного клуба “Спартак” Олега Знарка
RG.RU: Уволили главного тренера хоккейного клуба “Спартак” Олега
Baza: Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Baza: Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в
Настя Паршина готова делиться всеми подробностями из жизни малыша
Настя Паршина готова делиться всеми подробностями из жизни малыша
Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая
Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая
Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло
Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло
Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
В реанимации на Кудрявцеву напал неизвестный в крови
В реанимации на Кудрявцеву напал неизвестный в крови
Новое музыкальное видео Веры Брежневой
Новое музыкальное видео Веры Брежневой

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за

Еще по теме

Студия WarnerMedia не собирается выпускать сиквелы «Лиги справедливости»
Режиссер «Лиги справедливости» отказался снимать супергеройское кино
«Лига Справедливости» от Зака Снайдера выйдет на HBO Max
Издание TIME раскритиковало фанатов «Лиги Справедливости» Зака Снайдера за «токсичность»