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Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом

Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
Эксперты Британского музея выяснили, что редкая фигурка XIII — XIV веков с изображением молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, может быть средневековым аналогом современного мема, сообщает Daily Mail.


"Эту необычную серебряную вещицу, украшенную позолотой, возможно, когда-то прикрепляли к кожаному ремню или носили как значок, — прокомментировала Беверли Ненк, куратор Отдела памятников средневековья Британского музея. — Образ молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, на козле, подразумевает сатиру или пародию".

Она отметила, что в Средневековье улиток часто изображали в древних рукописях, в том числе и юмористических. Моллюски символизировали трусость.

"Не исключено, что и фигурка может иметь такое же значение и быть отсылкой к совсем не рыцарскому поведению", — пояснила Ненк.

По информации Daily Mail, фигурку обнаружили в 2020-м году Понтефракте (Западный Йоркшир, Англия).

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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