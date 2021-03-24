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ГД приняла закон о праве президента баллотироваться еще на 2 срока

Государственной думой утверждён закон, который даёт возможность президенту России Владимиру Путину избраться на этот же пост ещё два раза. Документ разрабатывался в рамках поправок к Конституции.

По-прежнему осталось прописанным правило о том, что президентом можно быть не более двух сроков, однако данное правило теперь не касается тех, кто уже возглавлял страну до вступления поправок в Основной закон, а, именно, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Среди обязательных требований к будущему главе государства также прописан минимальный возраст в 35 лет, постоянное проживание в России на протяжении хотя бы последних 25-ти лет, не иметь иностранного гражданства или вида на жительство.

Обновлённая Конституция была утверждена в июле 2000 года после одобрения её большинством россиян в ходе специального голосования. Основной закон получил 206 поправок, включая ту, что предусматривает обнуление.

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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