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Глава Европарламента раскритиковал ответные санкции Китая

Глава Европарламента раскритиковал ответные санкции Китая
Глава Европарламента Давид Сассоли на открытии пленарной сессии в среду в Брюсселе подчеркнул, что санкции Китая против евродепутатов являются "неприемлемым ответом" и наносят ущерб евроинститутам.

Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. Китайские послы были вызваны в МИД ряда других европейских государств, в частности, Франции, Германии и Италии.

В мире

По материалам: ria.ru
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