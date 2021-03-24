Глава Европарламента раскритиковал ответные санкции Китая

Анастасия Иванова

Глава Европарламента Давид Сассоли на открытии пленарной сессии в среду в Брюсселе подчеркнул, что санкции Китая против евродепутатов являются "неприемлемым ответом" и наносят ущерб евроинститутам.

Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. Китайские послы были вызваны в МИД ряда других европейских государств, в частности, Франции, Германии и Италии.