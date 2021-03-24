Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю

Анастасия Иванова

Как сообщает портал www.gazeta.ru, по мнению главы МИДа Дмитрия Кулебы прекратить военный конфликт в Донбассе можно за одну неделю. При условии, если свое согласие даст Россия.

«Нам следует спрашивать себя, не сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю».

Кроме того, в Трехсторонней контактной группе по разрешению конфликта в Донбассе снижена эффективность работы по его наблюдениям. Напомним, что до этого в ДНР озвучили, что Украина готовится к полномасштабной войне. Такие выводы были сделаны из-за того, что на территориях, которые подконтрольны Киеву скопилось огромное количество военной техники. Кроме того, ранее Украина отказалась от новых предложений России по Донбассу.

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