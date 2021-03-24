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Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю

Как сообщает портал www.gazeta.ru, по мнению главы МИДа Дмитрия Кулебы прекратить военный конфликт в Донбассе можно за одну неделю. При условии, если свое согласие даст Россия.

«Нам следует спрашивать себя, не сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю».

Кроме того, в Трехсторонней контактной группе по разрешению конфликта в Донбассе снижена эффективность работы по его наблюдениям. Напомним, что до этого в ДНР озвучили, что Украина готовится к полномасштабной войне. Такие выводы были сделаны из-за того, что на территориях, которые подконтрольны Киеву скопилось огромное количество военной техники. Кроме того, ранее Украина отказалась от новых предложений России по Донбассу.

Сообщение Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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