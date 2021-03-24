Глава СНБО Украины Данилов призвал отказаться от топонима «Донбасс»

Влада Некрасова

Украинцам необходимо забыть слово “Донбасс”, заявил во время форума “Выборы в Донбассе и право на местное самоуправление” глава СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщает Regnum.ru.

Данилов допускает, что вошедший в обиход топоним был “навязан” со стороны РФ, а также напомнил, что в официальных документах Украины такого слова нет.

“Это опасный нарратив”, – считает глава Совета нацбезопасности.

Данилов заявил, что на территориях ЛНР и ДНР, подконтрольных Киеву, в 2020 не проходили выборы. И это не желание властей лишить народ права выбора, а реакция на развернувшуюся в регионе войну.

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