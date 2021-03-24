"Главным будет народ": Эрдоган о деталях работы над новой конституцией

Анастасия Иванова

. Новая конституция Турции будет представлена на одобрение народу в первой половине 2022 года, когда работа над ней войдет в основную фазу, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"В новой конституции главным будет народ, она создается под девизом "Пусть живет народ, чтобы жило государство". В центре ее будет покой, благоденствие, счастье человека. Разработка новой конституции станет прозрачным процессом. В первой половине 2022 года работа над ней войдет в основную фазу, она будет представлена на одобрение всему народу", – 13:45сообщило, что в Турции вынесли обвинительный приговор за оскорбление Эрдогана.