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"Главным будет народ": Эрдоган о деталях работы над новой конституцией

"Главным будет народ": Эрдоган о деталях работы над новой конституцией
. Новая конституция Турции будет представлена на одобрение народу в первой половине 2022 года, когда работа над ней войдет в основную фазу, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"В новой конституции главным будет народ, она создается под девизом "Пусть живет народ, чтобы жило государство". В центре ее будет покой, благоденствие, счастье человека. Разработка новой конституции станет прозрачным процессом. В первой половине 2022 года работа над ней войдет в основную фазу, она будет представлена на одобрение всему народу", – 13:45сообщило, что в Турции вынесли обвинительный приговор за оскорбление Эрдогана.

Политика

По материалам: ria.ru
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