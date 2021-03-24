Голая женщина заблокировала движение транспорта в центре Мукачево

Влада Некрасова

Необычный перфоманс наблюдали 23 марта жители Мукачево. По центру города гуляла голая молодая девушка. Красавица в костюме Евы вышла на проезжую часть, махала руками водителям и кричала «Миллионерам можно все!». Видео приводит Mukachevo.net.

Девушку не смущала ни прохладная погода (в городе днем было около 7 градусов), ни костел и его высоконравственные посетители. Закончился перфоманс тем, что красавица улеглась на пешеходном переходе и стала причиной дорожного затора.

Видео 18+

Похожих нудисток ранее могли наблюдать водители в Запорожье. Девушки гуляли по дороге, не обращая внимания на проезжающие автомобили. А до этого девушку без одежды сфотографировали в центре Харькова.