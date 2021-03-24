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Голикова обозначила фактор снятия ограничений для пожилых жителей регионов

Голикова обозначила фактор снятия ограничений для пожилых жителей регионовТатьяна ГоликоваФото: Александр Астафьев / РИА Новости

Ограничения для пожилых жителей российских регионов следует снимать, исходя из количества привитых от коронавируса граждан. Такой фактор в интервью на YouTube-канале «Антонимы» обозначила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Еще не все регионы страны приняли решение о снятии с этой возрастной группы ограничительных мер. Мы их ориентируем на то, чтобы снятие ограничительных мер происходило в первую очередь там, где уровень вакцинации достиг достаточного уровня», — пояснила вице-премьер.

Она отметила, что повышенное внимание к пожилым россиянам обусловлено наличием у большинства из них дополнительных заболеваний. Кроме того, иммунитет у старшего населения не такой сильный, как у молодого. Именно поэтому они находятся в особой группе риска, в том числе по повторному заражению.

Голикова также подчеркнула, что регионам рекомендуется прививать в первую людей жителей старше 60 лет.

Ранее она объяснила отсутствие второго локдауна в России. По ее словам, он нанес бы удар по населению и экономике страны.

Россия

По материалам: lenta.ru
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