Горячая штучка! Анастасия Волочкова получает оргазм 4 раза за день

Анастасия Иванова

Анастасия Волочкова никогда не стеснялась говорить о своей личной жизни. Королева шпагата всегда была очень популярна среди мужчин, поэтому у нее достаточно высокий опыт в сексе.

45-летняя Анастасия Волочкова стала гостей программы «Секрет на миллион». В эфире НТВ девушка рассказала о пикантных подробностях своей сексуальной жизни. Балерина, оказывается, та еще горячая штучка. По ее мнению, хейт и негатив на нее выплёскивается каждый день из-за того, что завистницы никак не могут смириться с ее успехом у мужчин. Ведь Анастасия по несколько раз за день может испытывать оргазм.

«Они завидуют, что у меня человек любимый, с которым у меня секс по четыре раза в день. Да, бывает такое, что секс по четыре-пять раз в день случается», — призналась Волочкова.

Такие откровения очень удивили телеведущую Леру Кудрявцеву.

«Мать, ты вообще работаешь?» — пошутила она.

Кстати, недавно Волочкова рассказала о самом незабываемом сексе в своей жизни. Балерина не видит ничего плохого в том, чтобы предаваться страсти не только в супружеской спальне. Поэтому самый запоминающийся секс у Волочковой был в частном самолете с любимым человеком.

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