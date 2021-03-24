Госдума одобрила законопроект о квоте на социальную рекламу в интернете

Вадим Карасев

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы.

В проекте закона предложено создать систему мониторинга и единого оператора размещения, который будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и в рамках доли в 5% размещать социальный контент. Право назначать НКО-оператора рекламного пространства может получить Минцифры, сообщается на сайте Госдумы.

"Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний. На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ и уличных щитов из-за сложности измерения рекламы в интернете. Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете", — отметил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Требования законопроекта предложено распространить на владельцев информационных ресурсов, распространяющих рекламу, ориентированную на российскую аудиторию, и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тыс. пользователей. Исключения предусмотрены для сайтов СМИ. На первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами, а именно "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Google, Facebook.

Авторами инициативы выступили члены думского Комитета по информполитике. Документ уже получил концептуальную поддержку профильного комитета нижней палаты, Федеральной антимонопольной службы, Роскомнадзора, Совета Федерации и Общественной палаты.