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Госдума приняла закон о праве Путина баллотироваться еще на два срока

Госдума приняла закон о праве Путина баллотироваться еще на два срока
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками с Конституцией РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.

Авторами инициативы о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что президентом РФ "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа". При этом, отмечается в документе, это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.


Кроме того, закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков . "Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков , допустимых указанным положением", - говорится в документе.

Политика

По материалам: ria.ru
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