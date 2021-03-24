Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая

Алексей Вольцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об исходящих от России и Китая военных угрозах, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Министры иностранных дел стран НАТО 23 и 24 марта в Брюсселе на первой после начала пандемии очной встрече обсуждают подготовку к саммиту альянса, отношения с РФ и КНР, современные угрозы, новую стратегическую концепцию и укрепление трансатлантических отношений.

Блинкен предложил свою категоризацию стоящих перед США и союзниками угроз. Первой он назвал военную.

"Мы видим это (растущую угрозу) в новых военных возможностях и стратегиях, которые разработала Россия с тем, чтобы бросать вызов нашим союзам и подрывать существующий миропорядок, который обеспечивает нашу общую безопасность", - сказал госсекретарь США.