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Гражданам в РФ сообщили дешевый способ надежно защитить данные смартфона от мошенников

Гражданам в РФ сообщили дешевый способ надежно защитить данные смартфона от мошенников

На днях руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, как просто и недорого защитить данные своего смартфона от злоумышленников. Об этом сообщается на сайте радио Sputnik.

По словам специалиста, в последнее время в нашей стране очень часто данные крадутся мошенниками прямо с экрана смартфона. Это связано прежде всего с тем, что россияне активно пользуются гаджетами в общественных местах, а также хранят в смартфонах много конфиденциальной информации. При этом, отметил Рябинин, можно не обратить внимание, как кто-то читает с вашего гаджета сообщения или финансовые уведомления.

Чтобы не попасть в такую ситуацию и не стать жертвой злоумышленников, эксперт рекомендует приобрести специальную плёнку или стекло-антишпион, которая скроет изображение дисплея под специальным углом, но это не отразится на качестве картинки. Стоимость такой защиты составляет приблизительно 200 рублей. Кроме того, стоит с осторожностью пользоваться смартфонами в общественных местах и сохранять бдительность.

Сообщение Гражданам в РФ сообщили дешевый способ надежно защитить данные смартфона от мошенников появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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