Группа Rammstein перенесла европейский концертный тур из-за локдауна

Алексей Вольцев

Группа Rammstein объявила о переносе европейского концертного тура из-за коронавирусных ограничений.

"Из-за ожидаемых продолжающихся запретов и ограничений, связанных с COVID-19, Rammstein, к сожалению, вынуждены снова отложить запланированный Европейский стадионный тур ... Концерты перенесены на 2022 год", — говорится в рассылке группы.

Изменения, как указано в сообщении, коснутся и программы выступлений. В частности, шоу в Белфасте будет полностью отменено.

"Билеты (на концерт) в Белфасте будут возвращены, все остальные билеты остаются действительными. Группа использует перерыв, чтобы продолжить работу над новыми песнями", — отмечается в рассылке.

Расписание выступлений с новыми датами опубликовано на официальном сайте тура. Так, первый концерт состоится в Лейпциге 20 мая 2022 года.