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Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле "Шазама!", пишут СМИ

Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле "Шазама!", пишут СМИ
СМИ узнали, что английская актриса Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле супергеройского фильма "Шазам", основанного на комиксах DC, сообщает Deadline.

Обладательницу премии "Оскар" утвердили на роль Гесперы, дочери Атласа. Вместе с Миррен в комедийном боевике снимутся Рейчел Зеглер и Закари Ливай, который снова вернется к своей роли — взрослой версии подростка Билли Бэтсона.

Вторая часть блокбастера получила название "Shazam! Fury of the Gods" ("Шазам! Ярость богов"). Подробности сюжета держатся в секрете.


Режиссер проекта — Дэвид Ф. Сандберг, снявший первый "Шазам!" (2019). Сценарий написал Генри Гайден, который тоже был занят в предыдущем фильме.


Премьера второй части "Шазама!" запланирована на 2023 год.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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