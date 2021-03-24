Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле "Шазама!", пишут СМИ

Влада Некрасова

СМИ узнали, что английская актриса Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле супергеройского фильма "Шазам", основанного на комиксах DC, сообщает Deadline.

Обладательницу премии "Оскар" утвердили на роль Гесперы, дочери Атласа. Вместе с Миррен в комедийном боевике снимутся Рейчел Зеглер и Закари Ливай, который снова вернется к своей роли — взрослой версии подростка Билли Бэтсона.

Вторая часть блокбастера получила название "Shazam! Fury of the Gods" ("Шазам! Ярость богов"). Подробности сюжета держатся в секрете.

Режиссер проекта — Дэвид Ф. Сандберг, снявший первый "Шазам!" (2019). Сценарий написал Генри Гайден, который тоже был занят в предыдущем фильме.

Премьера второй части "Шазама!" запланирована на 2023 год.