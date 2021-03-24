Игорь Крутой трогательно поздравил тещу с юбилеем — видео

Алексей Вольцев

Композитор трогательно поздравил с 85-летним юбилеем Нину Ретуеву. У Игоря Крутого с тещей сложились прекрасные отношения, о чем он рассказал своим подписчикам.

Он искренне удивляется, почему в народе бытует много шуток о тещах, которые, как правило, выставляются не в самом лучшем свете.

«Может, моя теща исключение из правил?.. Не знаю... Но когда она узнала о наших отношениях с Олей, то тут же приехала из Питера в Москву! Встретившись со мной, не моргая, жестко глядя в мои скромные ясные очи, строго спросила, насколько серьезны мои планы на будущую совместную жизнь с Олей, и кому я посвятил песню «Я люблю тебя до слез»... Мой ответ, что песня посвящена ее дочери, удовлетворил и успокоил Нину Николаевну и, прощаясь, она сказала: «Я собрала 5000$ для себя, но хочу отдать вам с Олей, пусть будет вам на первое время». По объективным причинам деньги я не взял, но осадочек в душе остался очень приятный», — делится с читателями артист.

Через некоторое время после этого разговора в Санкт-Петербурге планировались совместные концерты Крутого с Ириной Аллегровой с программой «Тучи разведу руками». Как вспоминает артист, перед грандиозным мероприятием композитор с супругой Ольгой прямо с вокзала помчались к ее матери на завтрак.

Встретила она их радушно, накрыла праздничный стол со вкусным завтраком и «запотевшей бутылкой «Пшеничной».

«Минут через 15 после первой рюмки Нина Николаевна негромко, чисто интонируя, очень приятным тембром запела мою «Любовь, похожую на сон», а после рассказала, что, увидев меня как-то на ТВ в белом пиджаке, танцующим с Софией Ротару, подумала: «Вот бы мне такого зятя»... Как поется в песне Юры Антонова: «Мечты сбываются», — вспоминает Крутой.

Только об одном сожалеет Нина Николаевна: она очень хотела бы, чтобы ее супруг, полковник Советской Армии Дмитрий Ретуев, дожил до нынешних времен и увидел избранника дочери Ольги.

«По ее мнению, у нас с ним были бы очень интересные политические споры и обсуждения... А анекдоты о плохих тещах в нашей семье до сих пор не популярны... С днем рождения, дорогая Нина!» — заключил звездный зять.