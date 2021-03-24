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Илана Юрьева: «Хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать свои косточки»

Илана Юрьева: «Хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать свои косточки»

Несколько недель назад Илана Юрьева пострадала на горнолыжном курорте в Сочи. На нее налетел другой отдыхающий, который буквльно летел на лыжах по трассе. В результате звезда «Уральских пельменей» получила травму ноги.


Юрьевой даже понадобилась операция, и они с мужем были вынуждены экстренно прилететь в Москву. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но восстановление Иланы оказалось весьма долгим процессом. Из-за затянувшейся реабилитации у нее отменилось много планов.

«Пошел 24-й день, как я на домашке, хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать свои косточки. В ход идут все народные средства, постоянный покой ноги, витамины, коллаген и даже мексиканская папайя. Также стараюсь сохранять позитивный настрой и твердо верить: то, что со мной сейчас происходит — лучшее для меня. Прощаю мужчину, который сбил меня на лыжах на большой скорости, не желаю ему зла, а, наоборот, благодарю и думаю, что он спас от чего-то худшего», — отметила Илана.

Иногда Юрьева очень сокрушается, так как у нее встала вся работа, она не может принимать участие в концертах «Уральских пельменей» и других съемках. «Всегда помните, что если сейчас так происходит, значит, Вселенная максимальным образом делает все так, как лучше будет вам. А это просто уроки, которые нужно пройти со смирением и благодарностью, а еще с верой в лучшее», — подчеркнула артистка. 

Напомним, пока Илана была в больнице, ее дочь Диана оставалась у бабушки, а супруг мог в любое время навещать жену. Дмитрий во всем поддерживает супругу, оплатил ей дорогостоящую операцию и заботится о ее самочувствии.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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