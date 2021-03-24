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Инстасамка обвинила Клаву Коку в лицемерии: «Она сделала это, чтобы просто показаться хорошей»

Инстасамка обвинила Клаву Коку в лицемерии: «Она сделала это, чтобы просто показаться хорошей»

После громкого скандала с визажистами блогерша Инстасамка получила массу негатива в свой адрес. Причем, не только со стороны пользователей сети, но и от коллег по шоу-бизнесу. Одной из них стала Клава Кока.

Певица лейбла Black Star отказалась от запланированного сотрудничество с Инстасамкой. У себя в Instagram Клава заявила, что люди, которых оскорбляет блогерша каждый день, в тысячу раз достойнее нее.


«Надеюсь, что жизнь нас с тобой никогда не сведет», — отметила Кока.

Однако Инстасамка ничуть не обиделась на певицу. Ведь на самом деле инициатива сделать коллаб исходила от самой Клавы и ее менеджеров. Доказательство блогерша предоставила на YouTube-шоу «Вопрос ребром». Кроме того, Интсасамка отметила, что у Клавы Коки двойные стандарты и она ловко обманывает свое окружение, чтобы показаться «правильной и хорошей».

«Я ни с кем не хочу ругаться. Но когда Моргенштерн творил подобное и ссал на телефон, на подписчиков, Клава была немного другого мнения о его поведении. У неё прекрасно сложилась совместная работа с Алишером», – отметила блогерша.

 Инстасамка считает, что в ситуации с ней певица просто защищала свою репутацию.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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