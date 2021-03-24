Инстасамка призналась! Ситуация с зеленкой – постановка

Алексей Вольцев

После того, как скандально известная Инстасамка выгнала своих визажистов, на нее обрушился настоящий хейт. Случилось даже нападение на блогершу в Москве – какой-то незнакомец подбежал к девушке на улице и вылил на неё огромное количество зеленки. Она оказалась на лице, руках и куртке Инстасамки. Но так ли это было на самом деле?

На днях Инстасамка прошла детектор лжи на YouTube шоу «Вопрос ребром». Баста задал ей вопрос, правда ли, что история с зеленкой является постановочной. Инстасамка дала отрицательный ответ. Однако полиграф показал, что девушка врет. А вот её скандал с визажистами оказался реальным.

Отметим, что в день происшествия с зеленой многие сразу указали, что это грамотный пиар-ход для привлечения внимания к своей персоне. Пользователи сети также были уверены, что это была не зеленка, а обычная краска. Высмеивать ситуацию начали не только блогеры, но и обычные пользователи сети. Теперь в социальных сетях есть много забавных видеороликов и мемов, в которых пародируют Инстасамку.