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Инстасамка призналась! Ситуация с зеленкой – постановка

Инстасамка призналась! Ситуация с зеленкой – постановка

После того, как скандально известная Инстасамка выгнала своих визажистов, на нее обрушился настоящий хейт. Случилось даже нападение на блогершу в Москве – какой-то незнакомец подбежал к девушке на улице и вылил на неё огромное количество зеленки. Она оказалась на лице, руках и куртке Инстасамки. Но так ли это было на самом деле?


На днях Инстасамка прошла детектор лжи на YouTube шоу «Вопрос ребром». Баста задал ей вопрос, правда ли, что история с зеленкой является постановочной. Инстасамка дала отрицательный ответ. Однако полиграф показал, что девушка врет. А вот её скандал с визажистами оказался реальным.

Отметим, что в день происшествия с зеленой многие сразу указали, что это грамотный пиар-ход для привлечения внимания к своей персоне. Пользователи сети также были уверены, что это была не зеленка, а обычная краска. Высмеивать ситуацию начали не только блогеры, но и обычные пользователи сети. Теперь в социальных сетях есть много забавных видеороликов и мемов, в которых пародируют Инстасамку.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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