Исследование выявило рекордный рост размера потребкредитов в России

Лидия Мартынова

Россияне в феврале взяли минимальное число потребительских кредитов с июня прошлого года - лишь 947,5 тысячи ссуд, при этом из-за нехватки качественных заемщиков его средний размер достиг исторического максимума в 297,8 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

По данным компании, средняя сумма потребкредита в феврале подскочила на 18% по сравнению с январем и на 38,3% по сравнению с результатом годом ранее - до 297,8 тысячи рублей.