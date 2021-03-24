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Исследование выявило рекордный рост размера потребкредитов в России

Исследование выявило рекордный рост размера потребкредитов в России
Россияне в феврале взяли минимальное число потребительских кредитов с июня прошлого года - лишь 947,5 тысячи ссуд, при этом из-за нехватки качественных заемщиков его средний размер достиг исторического максимума в 297,8 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

По данным компании, средняя сумма потребкредита в феврале подскочила на 18% по сравнению с январем и на 38,3% по сравнению с результатом годом ранее - до 297,8 тысячи рублей.

Экономика

По материалам: ria.ru
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