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Экс-главврач оренбургского тубдиспансера присвоил 6 млн на фиктивных работниках

Суд вынес решение по делу о финансовых махинациях в ГБУЗ «Оренбургский городской противотуберкулезный диспансер». На скамье подсудимых оказались бывший главврач учреждения, его заместитель и завхоз. Их признали виновными по 29 эпизодам присвоения бюджетных денег, которые они совершили с использованием служебного положения.

В поле внимания следователей Южного округа Оренбурга попала деятельность фигурантов с 2012 по 2019 годы. Все это время три руководителя диспансера имели возможность распоряжаться бюджетными деньгами. Пользуясь полномочиями, они в сговоре фиктивно приняли на работу 12 сотрудников, которые на самом деле не выходили на работу и не выполняли обязанности. Зарплату лично они тоже не получали: деньги сообщники делили между собой в зависимости от роли каждого. Как сообщил старший помощник руководителя оренбургского СУ СК Радик Галимов, общая сумма похищенных с помощью «мертвых душ» денег превысила 6 млн рублей. Деньгами фигуранты распорядились по личному усмотрению.

Суд приговорил экс-главврача к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 40 тысяч рублей. Его подельники заплатят штрафы в 500 тысячи и 1,5 млн. Приговор еще не вступил в законную силу. В качестве его обеспечения имущество фигурантов арестовано.

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По материалам: sm.news
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