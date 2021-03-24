Эксклюзив! Ольга Бузова поделилась архивными детскими снимками

Алексей Вольцев

Сегодня социальные сети популярной телеведущей Ольги Бузовой полностью посвящены ее маме. Ирине Александровне исполняется 60 лет. В честь юбилея дочь опубликовала в Instagram трогательное поздравление.

Ольга Бузова не только сделала неожиданное признание, что готова порадовать маму внуками, но и показала себя еще совсем малышкой. В профиле телеведущей в Instagram появился пост, в котором много милых семейных фотографий. Певица даже добавила своих архивные детские снимки.

Поклонники отметили, что сейчас Ольга выглядит совсем по-другому и вовсе не похожа на малышку на фотографии. Однако на снимках со школы уже можно узнать известную теледиву. Под снимками Бузова вспомнила, как родительница научила ее правильным ценностям и никогда не сдаваться. Кроме того, звездная дочь поблагодарила маму за хорошее воспитание и колоссальную поддержку.

«Я обожаю с тобой дискутировать, путешествовать, я просто люблю тебя, мамуль. Я просто люблю тебя, мамуль, и сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты ни в чем не нуждалась», — подчеркнула певица в посте.

[media=https://www.instagram.com/p/CMxpPDPnf8W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]