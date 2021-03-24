Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксклюзив! Ольга Бузова поделилась архивными детскими снимками

Эксклюзив! Ольга Бузова поделилась архивными детскими снимками

Сегодня социальные сети популярной телеведущей Ольги Бузовой полностью посвящены ее маме. Ирине Александровне исполняется 60 лет. В честь юбилея дочь опубликовала в Instagram трогательное поздравление.

Ольга Бузова не только сделала неожиданное признание, что готова порадовать маму внуками, но и показала себя еще совсем малышкой. В профиле телеведущей в Instagram появился пост, в котором много милых семейных фотографий. Певица даже добавила своих архивные детские снимки.


Поклонники отметили, что сейчас Ольга выглядит совсем по-другому и вовсе не похожа на малышку на фотографии. Однако на снимках со школы уже можно узнать известную теледиву. Под снимками Бузова вспомнила, как родительница научила ее правильным ценностям и никогда не сдаваться.  Кроме того, звездная дочь поблагодарила маму за хорошее воспитание и колоссальную поддержку. 

«Я обожаю с тобой дискутировать, путешествовать, я просто люблю тебя, мамуль. Я просто люблю тебя, мамуль, и сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты ни в чем не нуждалась», — подчеркнула певица в посте.

[media=https://www.instagram.com/p/CMxpPDPnf8W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

«Петергоф» откроет сезон фонтанов 24 апреля
«Петергоф» откроет сезон фонтанов 24 апреля
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов
RG.RU: Уволили главного тренера хоккейного клуба “Спартак” Олега Знарка
RG.RU: Уволили главного тренера хоккейного клуба “Спартак” Олега
Baza: Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Baza: Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в
Настя Паршина готова делиться всеми подробностями из жизни малыша
Настя Паршина готова делиться всеми подробностями из жизни малыша
Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая
Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая
Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло
Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло
Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
В реанимации на Кудрявцеву напал неизвестный в крови
В реанимации на Кудрявцеву напал неизвестный в крови
Новое музыкальное видео Веры Брежневой
Новое музыкальное видео Веры Брежневой

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за

Еще по теме

Ольга Бузова о беременности: «Подарю карапузика себе, маме с папой»
Ольга Бузова: «Хочу подарить карапузика себе, маме с папой, миру!»
Шикарный подарок от мужа получила Ольга Бузова
Ольга Бузова выглядит старше своей мамы (ФОТО)