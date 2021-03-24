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Эксперт научил правильной экономии бензина для авто

Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
Конечно, проще всего не ездить на автомобиле вовсе – это сбережет ваш бюджет и экологию. Но если ехать нужно, а платить хочется поменьше, следует воспользоваться несколькими способами, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

Прежде всего, воздержитесь от резких торможений и ускорений.

"Работа педалью газа должна быть "максимально нежной", а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений", — отметил эксперт.

Экономнее ехать на минимальных оборотах двигателя, для чего следует использовать повышенные передачи. Нужно отключить в автомобиле лишние потребители энергии, в том числе, кондиционер, и даже закрыть окна.


Учитывайте рельеф местности — под горку можно плавно ускориться, чтобы въехать на подъем накатом, не расходуя лишнее топливо. В повороты следует входить по максимально пологой траектории. Резкие повороты руля сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям. И, конечно, важно заправляться на проверенных АЗС и избегать пробок, подытожил Васильев.

Россия

По материалам: ria.ru
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