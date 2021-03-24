Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала

Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала

Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
Длительная блокировка Суэцкого канала может привести к значительным убыткам компаний и сбою торговых цепочек, при этом простой кораблей в течение суток не является значительным, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 101-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов.

Основной причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением. По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, в операции по снятию с мели судна участвуют порядка восьми буксиров.


"Стоит отметить, что подобные инциденты в прошлом уже случались. Последняя длительная блокировка канала произошла в 2004 году, когда движение было заблокировано на протяжении трех суток. Поскольку Суэцкий канал является крайне важной и при этом сильно загруженной транспортной артерией, его длительная блокировка может привести к огромным убыткам поставщиков и сбою торговых цепочек", - комментирует Микаелян.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Петергоф» откроет сезон фонтанов 24 апреля
«Петергоф» откроет сезон фонтанов 24 апреля
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов
RG.RU: Уволили главного тренера хоккейного клуба “Спартак” Олега Знарка
RG.RU: Уволили главного тренера хоккейного клуба “Спартак” Олега
Baza: Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Baza: Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в
Настя Паршина готова делиться всеми подробностями из жизни малыша
Настя Паршина готова делиться всеми подробностями из жизни малыша
Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая
Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая
Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло
Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло
Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
В реанимации на Кудрявцеву напал неизвестный в крови
В реанимации на Кудрявцеву напал неизвестный в крови
Новое музыкальное видео Веры Брежневой
Новое музыкальное видео Веры Брежневой

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за

Еще по теме

Сингапурский танкер заплатил рекордную в истории Суэцкого канала пошлину
Гигантское судно село на мель и перекрыло Суэцкий канал
В экономической зоне Суэцкого канала создадут российскую промышленную зону
Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» вышел в Красное море, завершив прохождение Суэцкого канала