Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала

Влада Некрасова

Длительная блокировка Суэцкого канала может привести к значительным убыткам компаний и сбою торговых цепочек, при этом простой кораблей в течение суток не является значительным, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 101-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов.

Основной причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением. По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, в операции по снятию с мели судна участвуют порядка восьми буксиров.

"Стоит отметить, что подобные инциденты в прошлом уже случались. Последняя длительная блокировка канала произошла в 2004 году, когда движение было заблокировано на протяжении трех суток. Поскольку Суэцкий канал является крайне важной и при этом сильно загруженной транспортной артерией, его длительная блокировка может привести к огромным убыткам поставщиков и сбою торговых цепочек", - комментирует Микаелян.