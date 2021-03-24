Эксперты обсудили роль общественного наблюдения на выборах 2021 года

Вадим Карасев

24 марта в Общественной палате России проходит круглый стол "Роль общественного наблюдения в обеспечении законности и открытости выборов 2021", на котором эксперты подводят итоги первого этапа подготовки независимых общественных наблюдателей, которые будут работать на выборах в Госдуму.

Специалисты также обсуждают главные вызовы нового электорального цикла и задачи, которые предстоит решить наблюдателям во время предстоящих кампаний и в их преддверии.

Председатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев: "На сегодняшний день в независимом наблюдении мы продвигаемся дальше. Наш приоритет – качественное обучение наблюдателей, в том числе и представителей политических партий. Мы начали образовательный процесс достаточно рано, так как мы уже можем наблюдать активность партий и кандидатов в преддверии думской кампании"

Григорьев добавил, что ключевая задача заключается в независимом контроле за выборами всех уровней. Он попросил регионы и экспертов подключаться к контролю над муниципальными кампаниями, которые тоже важны.

Президент Центра прикладных исследований и программ, ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов: "В период проведения кампаний работает мониторинговая рабочая группа при СПЧ, которая занимается контролем всех этапов кампаний. В некоторых регионах наши коллеги присутствуют на семинарах, разработанных ОП РФ и НОМ, смотрят – как обучение проводится на местах. Мы будем работать с общественными палатами, правозащитными организациями в сфере избирательного права, Ассоциацией НОМ и общественными штабами, которые зарекомендовали себя как действенный инструмент по оперативной обработке информации с участков. Наша задача – предупреждение конфликтов и надёжная защита избирательных прав"

Член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова: "На сегодняшний день проведено 56 межрегиональных семинаров по обучению наблюдателей с охватом абсолютно всех субъектов РФ. В обществе есть высокий запрос на независимое наблюдение за выборами. В этом процессе мы впервые начали активное сотрудничество с политическими партиями. Они уже сейчас внедряют наши разработки в свою образовательную программу. Наш проект открыт для каждого"



Член Общественной палаты Ленинградской области, эксперт НОМ Владимир Журавлёв: "В составе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Ленинградский области большое представительство молодёжи, студенчества, преподавательского сообщества, в числе которых специалисты в области права. На мой взгляд, как никогда правильно было начать работу по подготовке независимого наблюдения за выборами заблаговременно: мы не кулуарно, а открыто и качественно готовим наблюдателей"

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод: "Два дня [на I Всероссийском электоральном экспертном форуме 25-56 марта] будут насыщенными. Для нас важно, чтобы наблюдатели и эксперты могли работать в экстремальных условиях провокаций и информационных атак. Этому мы посвятим программу"