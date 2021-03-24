Эксперты подсчитали сцены с “слоу мо” в “Лиге справедливости Зака Снайдера”

Анастасия Иванова

В картине режиссера Зака Снайдера на эффект “слоу мо” уходит около 24 минуты, длительность фильма составила 242 минуты.

В современном кинематографе фильм станет рекордсменом среди всех.

Использование эффекта “слоу мо” считается главной фишкой режиссера Зака Снайдера и применяется почти во всех его фильмах. Суть эффекта заключается в замедленном движении актеров или объекта для того, чтобы придать сцене эпичности.

Премьера картины Снайдера состоялась на цифровых платформах 18 марта. В день премьеры фильм собрал 400 тысяч российских зрителей, сообщает культуромания.

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