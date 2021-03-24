Эксперты раскрыли нюанс, который погубит армию Украины в Донбассе

Влада Некрасова

Согласно данным источника, Киев пытается создать обманчивое превосходство своих военных на территории Донбасса.

Сообщается, что при возникновении вооруженного конфликта ДНР и ЛНР используют 650 танков, 35 тысяч военных и 260 реактивных систем залпового огня. При этом у Украины есть лишь 450 единиц военной техники, отмечает анонимный военный эксперт. Однако Киев имеет преимущество в количестве войск, которое составляет 90 тысяч служащих.

Специалист отмечает, что при эскалации конфликта в Донбассе, в большей степени будет задействована военная техника. Это даcт определенные преимущества непризнанным республикам, так как имеющийся у них арсенал позволит «одним мощным и массированным ударом уничтожить большую часть группировки войск ВСУ». Однако Украина может задействовать боевые дроны, что позволит Киеву усилить собственную военную мощь, подытожили эксперты.

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