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Эксперты раскрыли нюанс, который погубит армию Украины в Донбассе

Согласно данным источника, Киев пытается создать обманчивое превосходство своих военных на территории Донбасса.

Сообщается, что при возникновении вооруженного конфликта ДНР и ЛНР используют 650 танков, 35 тысяч военных и 260 реактивных систем залпового огня. При этом у Украины есть лишь 450 единиц военной техники, отмечает анонимный военный эксперт. Однако Киев имеет преимущество в количестве войск, которое составляет 90 тысяч служащих.

Специалист отмечает, что при эскалации конфликта в Донбассе, в большей степени будет задействована военная техника. Это даcт определенные преимущества непризнанным республикам, так как имеющийся у них арсенал позволит «одним мощным и массированным ударом уничтожить большую часть группировки войск ВСУ». Однако Украина может задействовать боевые дроны, что позволит Киеву усилить собственную военную мощь, подытожили эксперты.

Сообщение Эксперты раскрыли нюанс, который погубит армию Украины в Донбассе появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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