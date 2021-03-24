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Эксперты ждут скачка ставок по кредитам

Эксперты ждут скачка ставок по кредитам
Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам в РФ: к концу года они могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт, говорится в исследовании НКР.

По прогнозу экспертов, ключевая ставка будет поднята в течение 2021 года до 5-5,25%, причём следующее повышение состоится уже в апреле. Однако в случае реализации негативного инфляционного сценария, вероятность которого НКР считает более низкой, ставка может достичь 6%.

"Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам. Во всех кредитных сегментах вероятно резкое увеличение средних ставок: они прибавят 0,75–1 процентный пункт до конца года", - пишут аналитики.

При этом для сохранения маржинальности бизнеса банки будут повышать ставки по вкладам физических лиц менее активно - вероятно в пределах 0,5–0,75 процентного пункта до конца года.

ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в январе составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года - 13,51%, а сроком выше года - 10,63%.
Экономика

По материалам: ria.ru
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