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Йесси «JerAx» Вайникка вернулся в Dota 2

Йесси «JerAx» Вайникка объявил, что собирается вернуться в Dota 2. Финский игрок объявил об этом в Twitter, но заявил, что пока не планирует возвращаться к профессиональной игре.

Бывший саппорт OG ушел в начале 2020 года, после победы его команды на The International 2019. Он не скрывал и прямо заявил, что не заинтересован в возвращении к соревнованиям. С тех пор он время от времени транслировал Valorant на Twitch. Об этом сообщает Thesportsrush.

Но на днях, JerAx заявил в своем твите, что он расскажет о своем возвращении и более подробно остановится на деталях, во время прямой трансляции на своем канале Twitch 27 марта. Он также сказал, что ему, возможно, потребуется пройти через новое руководство по Dota 2, созданное SirActionSlacks!

Сообщение Йесси «JerAx» Вайникка вернулся в Dota 2 появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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