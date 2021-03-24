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Кадыров назвал наркоманом заявившего о массовых расправах силовика

Кадыров назвал наркоманом заявившего о массовых расправах силовикаФото: Саид Царнаев / РИА Новости

Бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев является наркоманом и злостным должником, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал слова силовика о массовых расправах в республике, передает «Грозный-информ».

«Нам даже стыдно говорить, что в нашем полку был наркоман. Он сбежал в Германию и напридумывал там всякие показания, которых оказалось недостаточно для миграционных служб», — сказал Кадыров.

Он добавил, что журналисты «Новой газеты», опубликовавшей интервью Гезмахмаева, привезли экс-бойца в Санкт-Петербург, где его «окончательно и обработали». «При этом его разыскивали кредиторы, которым он не выплачивал по кредиту. Уже там для него расписали сценарий так называемых показаний», — предположил политик.

Также, по мнению Кадырова, из статьи издания создается впечатление, что в полку служил только Гезмахмаев.

15 марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».

После этого бойцы полка полиции спецназначения обратились к президенту России Владимиру Путину. Они попросили его обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета"». В Кремле на это ответили, что обращение не по адресу, и предложили в случае необходимости задействовать юридические процедуры.

Позже Кадыров порассуждал о перспективах разбирательства. Он назвал смешным тот факт, что, например, в Кремле советовали подать на газету в суд, а не наоборот. «Поэтому вперед! Посмотрим, чья возьмет!» — сказал глава Чечни, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.

Первая часть расследования «Новой газеты» была опубликована в феврале. Ее основой стали служебные документы МВД Чечни, оказавшиеся в распоряжении издания, — это таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных. Среди них найдены почти все фигуранты списка газеты (26 человек). Снимки задержанных были сделаны в узнаваемых местах, к примеру, у стены с характерным плинтусом в полку имени Кадырова.

Россия

По материалам: lenta.ru
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