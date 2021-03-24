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Канада ввела санкции против глав ФСБ и ФСИН из-за Навального

Канада ввела санкции против глав ФСБ и ФСИН из-за НавальногоФото: Chris Wattie / ReutersПродолжение: Кремль объявил вне закона санкции Канады против России

Канада ввела санкции против девяти чиновников из России по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте канадского министерства иностранных дел.

В санкционный список вошли директор ФСБ России Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие.

Ограничения предусматривают запрет на ведение дел с имуществом российских чиновников, а также оказание им финансовых или связанных с ними услуг. Кроме того, девятерым россиянам запрещен въезд в Канаду в рамках Закона об иммиграции и защите беженцев.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В колонии он пробудет 2 года 6 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия. Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Москву.

В мире

По материалам: lenta.ru
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