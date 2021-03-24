Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации собственного комикса

Анастасия Иванова

СМИ узнали, что Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации комикса под названием "BRZRKR", который он сам и написал. Проект подготовит и выпустит стриминговый сервис Netflix, сообщает Deadline.

В издании отмечают, что актер станет еще и продюсером. Изначально планируется снять полнометражный фильм, за которым последует аниме-сериал по мотивам этой истории.

Комикс "BRZRKR", основанный на оригинальной идее Ривза, был написан в соавторстве с Мэттом Киндтом и проиллюстрирован художником Marvel Роном Гарни. Первый выпуск был выпущен в начале марта и уже разошелся тиражом в 615 тысяч экземпляров.

В графическом романе рассказывают о бессмертном воине-полубоге по имени Би. Прожив тысячи лет, он заключает контракт о сотрудничестве с правительством США, чтобы вести опасные и жесткие битвы, которые по силам только ему.

Остальные подробности проекта, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.

По информации Deadline, недавно Киану Ривз закончил сниматься в "Матрице 4", и уже этой весной планирует приступить к работе над четвертым фильмом о "Джоне Уике".