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Киевские маршрутчики решили поднять цены на проезд

Киевские маршрутчики решили поднять цены на проезд

Уже в субботу, 27 марта, как минимум треть киевских перевозчиков поднимет стоимость проезда в «маршрутках» с 8 до 10 гривен, чтобы хоть как-то покрыть затраты на подорожавшее топливо и зарплату водителям. Однако даже если стоимость проезда возрастет, работа с 11 пассажирами в салоне для маршрутных перевозчиков не покроет даже затрат на топливо, подсчитали в Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области.

Теперь в Ассоциации хотят просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не банкротить перевозчиков.

«Будем обращаться к киевским городским властям, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров — очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон», — заявил в комментарии Интерфаксу-Украина глава Ассоциации Игорь Моисеенко.

По его словам, водители уже начинают возвращаться в парки самовольно, чтобы их не штрафовали.

Напомним, требование о 50%-заполненности мест для сидения в маршрутках действует после включения Киева и Киевскую область в «красную» карантинную зону. 22 марта власти столицы приняли отдельное решение не останавливать работу общественного транспорта.

Фото kievoblast.com.ua/

Украина

По материалам: fakty.ua
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