Китай отказался принимать российские товары из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Китайская таможня на неделю отказалась принимать импортные декларации от трех российских производителей морепродуктов из-за обнаруженного на внешней упаковке товаров коронавируса. Об этом со ссылкой на главное таможенное управление КНР сообщает РИА Новости.

Речь идет о продукции производства «Камчатморепродукт», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» и ОАО «Южморрыбфлот», в том числе партиях замороженной кеты и минтая.

Проблемы с поставками рыбы в Китай начались в конце прошлого года. В декабре из-за коронавируса у грузчиков было приостановлено обслуживание иностранных судов в порту Далянь, последнем доступном для российских судов.

Из-за этого у производителей возникли проблемы с местами хранения рыбы. Власти Камчатки даже обсуждали с Японией возможность использовать ее мощности, хотя в Росрыболовстве указали, что обойдутся своими силами.

Накануне стало известно, что из-за коронавирусных ограничений затруднены поставки в Китай российских леса и угля. В последнее время переправить через границу удалось только 68 процентов от согласованных объемов.