Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Клинтон пожаловалась на победу России над США

Клинтон пожаловалась на победу России над СШАХиллари КлинтонФото: Chip Somodevilla / Getty Images

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон пожаловалась на победу России над США в «вакцинной дипломатии». Ее слова приводит издание Independent.

Клинтон рассказала, что одновременно заинтригована и немного огорчена тем, как Россия и Китай продвигают свои вакцины против коронавируса. «Они используют вакцинную дипломатию. Они приходят к стране и говорят: "Мы позаботимся о вас". А Соединенным Штатам остается лишь ликвидировать их отставание», — пояснила политик.

Клинтон подчеркнула, что у США будет достаточно доз для вакцинации всего своего населения, поэтому необходимо делиться ими с остальными — как в двустороннем порядке, так и через международный механизм по обеспечению доступности вакцин COVAX.

Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в механизме COVAX. В феврале стало известно о том, что Китай предоставит механизму 10 миллионов доз своей вакцины.

Также обе страны осуществляют поставки своих препаратов в двустороннем порядке. Соглашения о поставках российской вакцины «Спутник V» были заключены более чем с 50 странами. Китайские власти заявляют, что направляют свои вакцины в качестве гумпомощи в 53 государства, а на коммерческой основе — в 27.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт
В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт
В РПЦ прокомментировали проверку выставки "Мир тела" следователями
В РПЦ прокомментировали проверку выставки "Мир тела" следователями
Новый сезон конкурса «Большая перемена» стартует 26 марта
Новый сезон конкурса «Большая перемена» стартует 26 марта
Ржевский мемориал Советскому Солдату может стать одной из площадок акции «Диктант Победы»
Ржевский мемориал Советскому Солдату может стать одной из площадок
В Краснодарском крае стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель»
В Краснодарском крае стартовал прием заявок на участие в программе
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Стало известно о состоянии отзывавшейся на «кис-кис» девочки-маугли под Москвой
Стало известно о состоянии отзывавшейся на «кис-кис» девочки-маугли
Матвиенко назвала сроки отмены большей части ограничений из-за COVID-19
Матвиенко назвала сроки отмены большей части ограничений из-за
Эксперты подсчитали сцены с “слоу мо” в “Лиге справедливости Зака Снайдера”
Эксперты подсчитали сцены с “слоу мо” в “Лиге справедливости Зака
Пьяные мыши теряют координацию из-за окисления спирта в мозжечке
Пьяные мыши теряют координацию из-за окисления спирта в мозжечке
ГД приняла закон о праве президента баллотироваться еще на 2 срока
ГД приняла закон о праве президента баллотироваться еще на 2 срока
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля этого года
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля этого года

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС

Еще по теме

Клинтон пообещала в случае победы сформировать правительство США на 50% из женщин
СМИ: Клинтон опередила Трампа почти на три миллиона голосов избирателей
Билл Клинтон рассказал о здоровье супруги
Шутки для Хиллари Клинтон придумывает группа из пяти помощников