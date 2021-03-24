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Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции РФ

Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции РФ
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии Совета Европы по Конституции РФ.

Ранее Венецианская комиссия указала на "некоторые серьезные недостатки в Конституции и процедуре принятия поправок" и негативно оценила скорость проведения процедуры принятия поправок.

"Сейчас по ряду позиций заключение говорит о том, что отдельные выводы комиссии просто ошибочны и не учитывают развитие правовых институтов России за последние 30 лет", – заявил Клишас РИА Новости.

По его словам, текущее заключение комиссии носит промежуточный характер, и Москва продолжит работу с ней. Он выразил надежду, что в окончательном заключении, которое должно быть оглашено к лету текущего года, "верх возьмет сугубо правовой подход к конституционной реформе в нашей стране".

сообщало, что Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде.
Политика

По материалам: ria.ru
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