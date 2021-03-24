Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции РФ
Ранее Венецианская комиссия указала на "некоторые серьезные недостатки в Конституции и процедуре принятия поправок" и негативно оценила скорость проведения процедуры принятия поправок.
"Сейчас по ряду позиций заключение говорит о том, что отдельные выводы комиссии просто ошибочны и не учитывают развитие правовых институтов России за последние 30 лет", – заявил Клишас РИА Новости.
По его словам, текущее заключение комиссии носит промежуточный характер, и Москва продолжит работу с ней. Он выразил надежду, что в окончательном заключении, которое должно быть оглашено к лету текущего года, "верх возьмет сугубо правовой подход к конституционной реформе в нашей стране".сообщало, что Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде.