Комфортный для проведения ежедневных исследований микроскоп Carl Zeiss Axio Lab A1

Роман Иванов





Это многофункциональный и эргономичный микроскоп, который используется при проведении медико-биологических исследований.

Описание

Carl Zeiss Axio Lab A1 оснащается оптикой высокого качества, что позволяет ему решать широкий спектр задач. Прибор обладает инновационными техническими характеристиками. Характеристики доступны на сайте https://microscope.one/

В лабораторных исследованиях не последнюю роль играет качество изображения, получаемое через микроскоп. Поэтому к оптики таких приборов предъявляются особые требования. Carl Zeiss Axio Lab A1 отвечает большинству из них. Благодаря микроскопу данного типа человек получает возможность рассмотреть мельчайшие детали исследуемого объекта.

Прибор был разработан специально для тех исследователей, которым приходится ежедневно по многу часов проводить за лабораторными изысканиями. В большинстве случаев при использовании микроскопов старого типа, сотрудники таких организаций довольно быстро начинают страдать от проблем в шейном отделе позвоночника. Дело в том, что при работе на микроскопе человек должен оставаться в одном положении в течение продолжительного периода времени. Если при этом прибор нельзя настроить под личные особенности телосложения, исследователь начинает быстро уставать. Тело просто затекает из-за отсутствия движений.

Carl Zeiss Axio Lab A1 позволяет решить эту проблему. Здесь основные конструктивные элементы сделаны подвижными. Соответственно человек при первом использовании может скорректировать параметры прибора и настроить их, ориентируясь на свои собственные потребности. Это позволяет снизить нагрузку на определенные мышцы и отделы позвоночника.

Для того чтобы у человека не уставали надбровные дуги, окуляры микроскопа снабжены резиновыми накладками средней степени жесткости. Это позволяет не натирать кожу в местах соприкосновения ее с окуляром.

Методы работы

Carl Zeiss Axio Lab A1 позволяет исследовать материалы используя метод контрастирования. Т.е. объект сначала изучается на темном полу, а затем на светлом. Частицы, не замеченные в первом случае можно увидеть во втором. Это позволяет проводить всесторонний анализ объектов и повышает точность проводимых исследований.

Таким образом, можно выявить наличие различных отклонений, связанных с заболеваниями кожи и крови, а также провести диагностику еще в ряде областей вплоть до выявления активности сперматозоидов.

Проводить исследования с помощью Carl Zeiss Axio Lab A1 можно не только в медицине, но и в ботанике, бактериологии и прочих областях науки. Функциональные возможности прибора весьма широкие.

Достоинства

Благодаря возможности настройки некоторых элементов, Carl Zeiss Axio Lab A1 отличается от аналогичных приборов большим комфортом при использовании. Однако это не влияет на его функции, а наоборот – расширяет их. К примеру, здесь можно использовать одновременно несколько тубусов разного вида. Это дает возможность изучать какой-либо объект нескольким людям одновременно, что, в свою очередь позволяет исключить разногласия во мнениях при исследовании тех или иных материалов.