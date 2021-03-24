Компания Kia готовит к премьере рестайлинговый седан Kia Cerato с двигателем объемом 1,5 литра

Влада Некрасова

Южнокорейская компания Kia сейчас уже готовится к скорой премьере своего популярного рестайлингового седана Kia Cerato.

Автомобиль был недавно замечен фотошпионами тестируемым на дорогах Южной Кореи. Издание TheKoreanCarBlog уже даже опубликовало сразу несколько фотографий обновленной модели Cerato. На снимках, как отмечается, хорошо видны измененная форма дневных ходовых огней, совершенно иная радиаторная решетка и также обновленный бампер. Помимо всего прочего, изменения претерпели также задние фары.





Kia Cerato будет иметь также новые диски на 17 дюймов. Ранее диски такого размера никогда не встречались у данной модели авто. В салоне автомобиля вскоре также появится цифровая приборная панель и новый экран мультимедиа на 10,25 дюйма.

Официальной информации о его технических характеристиках пока что нет. Однако корейское издание говорит сейчас о том, что Cerato вскоре вполне может получить 1,5-литровый турбированный двигатель, встречавшийся ранее в автомобилях Kia Ceed.

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