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Конор Макгрегор провоцирует Хабиба Нурмагомедова на реванш и возвращение в UFC

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор обратился к уже экс-чемпиону промоушена в легком весе россиянину дагестанского происхождения Хабибу Нурмагомедову. Ирландец также напомнил ему о том, что в 29 боях он провел всего лишь 8 нокаутов.

“8 нокаутов в 30 боях – это нулевая мощь. Не забывай теперь об этом, плюшевый мишка”, – оскорбительно написал Макгрегор.

Ранее говорилось о том, что Хабиб принял окончательное решение официально завершить карьеру. Об этом еще 19 марта заявил лично президент UFC Дэйна Уайт. “Было просто невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все это, сейчас наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг”, – рассказал глава UFC.

Сообщение Конор Макгрегор провоцирует Хабиба Нурмагомедова на реванш и возвращение в UFC появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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