Кремль объявил вне закона санкции Канады против России

Вадим Карасев

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Москва примет ответные меры на санкции Канады против России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России, введенные ограничения не являются законными.

Как сообщалось ранее, Канада ввела санкции против девяти чиновников из России по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В частности, в санкционный список Канады вошли директор ФСБ России Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие.

Введенные ограничения предусматривают запрет на ведение дел с имуществом российских чиновников, а также оказание им финансовых или связанных с ними услуг. Девять россиян из списка не смогут также въезжать в Канаду в рамках Закона об иммиграции и защите беженцев.