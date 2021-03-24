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Кудрявцева рассказала о ночном визите незнакомца в окровавленной одежде

Кудрявцева рассказала о ночном визите незнакомца в окровавленной одеждеФото: @leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ночью в ее палату зашел незнакомый мужчина в окровавленной одежде и с «улыбкой на лице». В Instagram она рассказала, что испытала сильнейший страх от визита странного человека.

По словам телезвезды, ночью она не могла уснуть и в какой-то момент услышала, как мужчина тихо открывает дверь, выходя из соседнего блока. На вопрос, не заблудился ли он, незнакомец никак не отреагировал и начал шагать в сторону кровати Кудрявцевой.

«Я приподнялась, сердечко забилось быстрее, ладошки влажные. Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке», — описала происходившее с ней ночью Кудрявцева.

В итоге она решила закрыть дверь и не пускать мужчину в корпус. Ей удалось выпроводить незнакомца, однако оказалось, что дверь нельзя закрыть совсем, и мужчина продолжал попытки пройти внутрь. Из-за этого Кудрявцевой пришлось постоянно придерживать ручку двери.

«Я не помню такого страха вообще, при том, что привезли меня по ходу из-за моей и так пошатанной психики», — призналась она. Кудрявцева пояснила, что думала в этот момент только о том, что на нее может напасть этот неизвестный. По ее словам, оказалось, что мужчина — пациент из соседней палаты, который был не в себе, а кровь у него лилась из-за неаккуратно снятого катетера.

Кудрявцева была экстренно госпитализирована 22 марта во время съемок шоу для канала НТВ. Позже она пояснила, что предварительная причина ее госпитализации — «нервы и стресс». Ведущая подчеркнула, что по итогу всех обследований признана здоровой, «если можно в наше время быть здоровым».

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По материалам: lenta.ru
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