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Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля этого года

Курс евро впервые с 25 февраля поднялся выше 91 рубля. Это следует из данных торгов на Московской бирже. Об этом стало известно в среду, 24 марта.

Днем ранее курс доллара впервые с 4 февраля превысил отметку в 76 рублей. По мнению экономиста Владислава Гинько, такая тенденция может иметь краткосрочный характер. Причина заключается в том, что ситуация не отображает реальную ситуацию на мировом рынке. В частности, цены на нефть уже вернулись к докризисным показателям. Майские контракты на нефть североморской марки Brent торгуются по 60,78 доллара за баррель, согласно данным Лондонской биржи.

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По материалам: sm.news
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