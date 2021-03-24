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Курс евро взлетел

Курс евро взлетелФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В начале торгов на Московской бирже в среду, 24 марта, курс евро взлетел выше 91 рубля. Доллар приближался к 77 рублям, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 08:27 европейская валюта скорректировалась до 90,79 рубля, а американская — до 76,69 рубля. Таким образом, рубль, слабеющий с конца прошлой недели, отыграл половину утреннего падения.

Основные российские фондовые индексы также опускаются. Индекс Мосбиржи теряет 0,63 процента, а индекс РТС — 2,18 процента.

На российскую валюту действуют сразу несколько существенных факторов. Нынешняя динамика в первую очередь связано с нефтяными котировками. За сутки цена барреля сорта Brent опустилась более чем на пять процентов, ниже 61 доллара, а WTI упала ниже 58 долларов.

Также сказывается ожидание новых санкций со стороны США, которые могут коснуться номинированного в рублях российского госдолга. В этом случае инвесторы, в первую очередь американские фонды, устроят распродажу облигаций федерального займа (ОФЗ). Кроме того, на валюты развивающихся рынков давит ситуация в Турции, где президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз поменял главу центробанка и обрушил курс лиры.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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