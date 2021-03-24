Лавров: отношения России с ЕС разрушены Брюсселем

Вадим Карасев

Отношения России и Евросоюза оказались разрушены по вине европейской стороны, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так он объяснил сближение России с Китаем. По словам дипломата, Россия стремится развивать отношения как с западными, так и с восточными соседями. Но ЕС не отвечает взаимностью на эти устремления.

У нас и Китай — добрый сосед, и Европейский союз тоже наш сосед, и мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры — отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами.

Лавров подчеркнул, что у России сейчас нет официальных отношений с Евросоюзом. "С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", — сказал министр. При этом он добавил, что при желании Брюсселя "устранить эту аномалию" Россия готова пойти навстречу, но на основе равноправия и баланса интересов.

Накануне Лавров заявил, что России необходимо отходить от доллара и в целом от платежных систем, контролируемых Западом.