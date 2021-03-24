Лавров: отношения России с ЕС разрушены Брюсселем
Отношения России и Евросоюза оказались разрушены по вине европейской стороны, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Так он объяснил сближение России с Китаем. По словам дипломата, Россия стремится развивать отношения как с западными, так и с восточными соседями. Но ЕС не отвечает взаимностью на эти устремления.
Лавров подчеркнул, что у России сейчас нет официальных отношений с Евросоюзом. "С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", — сказал министр. При этом он добавил, что при желании Брюсселя "устранить эту аномалию" Россия готова пойти навстречу, но на основе равноправия и баланса интересов.
Накануне Лавров заявил, что России необходимо отходить от доллара и в целом от платежных систем, контролируемых Западом.