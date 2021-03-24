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Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии после экстренной госпитализации

Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии после экстренной госпитализацииФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая была экстренно госпитализирована в понедельник, 22 марта, в публикации в социальной сети Instagram рассказала о своем самочувствии.

«Ехать с мигалками — тот еще стресс и ощущение, что все — приплыли», — отметила она, вспомнив экстренную госпитализацию на машине скорой помощи. Ведущая подчеркнула, что по итогу всех обследований признана здоровой, «если можно в наше время быть здоровым». «В принципе ничего критичного [не нашли]», — добавила она.

Кудрявцева также добавила, что ночью в реанимации она «чуть было не схватила инфаркт» из-за образовавшегося на сердце рубца. «Моя чертова мнительность и тревожность», — заключила она, рассуждая о возможных причинах своего текущего состояния.

Ранее Кудрявцева была экстренно госпитализирована во время съемок шоу «Секрет на миллион» для канала НТВ. Позже она пояснила, что предварительная причина ее госпитализации — «нервы и стресс». Телезвезда посчитала, что ей надо больше отдыхать и что накопленная усталость вредит ее здоровью.

Кудрявцева ведет на НТВ передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Помимо этого она выступала ведущей программы «Испытание верности» на «Муз-ТВ» и была одной из ведущих «Клуба бывших жен» на ТНТ.

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По материалам: lenta.ru
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